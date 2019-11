Fonte : quattroruote

(Di sabato 16 novembre 2019) In casasi continua a lavorare sulla nuova generazione della, il cui debutto è previsto per il 2021. Le ultime foto spia rivelanodettagli della Suv coreana, avvistata mentre era impegnata in alcuniinal Nürburgring.Il frontale. Pur conservando alcuni tratti caratteristici, il nuovo modello sembra presentare importanti cambiamenti a livello di design. La calandra, in particolar modo, appare più larga e prominente rispetto al modello attuale, simile per certi versi a quella della Kona. Destano interesse anche la disposizione e la forma rinnovata delle prese daria, che completano il quadro del frontale.dettagli posteriori. Gli aggiornamenti riguardano anche il posteriore, ora meno camuffato rispetto ai precedenti avvistamenti: al paraurti leggermente più pronunciato si abbinano gruppi ottici a disposizione verticale (sebbene ancora incompleti) e un ...

dinoadduci : Hyundai - Nuovi test in pista per la Tucson - lulopdotcom : #automotive #technology #hyundai #hmetc #virtuale #virtualseatbuck Virtual Seat Buck: il ruolo chiave della realtà… - Hyundai_Italia : Con Virtual Seat Buck i designer possono ideare e visualizzare i nuovi veicoli in tempo reale: scopri come la realt… -