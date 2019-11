Gol Lukaku | l’attaccante dell’Inter in rete in Russia-Belgio VIDEO

Inter - Lukaku è nella storia : con 9 Gol in 11 giornate di Serie A ha eguagliato Ronaldo : Romelu Lukaku, fin da quando è approdato all'Inter, ha dovuto fare i conti con il "fantasma" di Mauro Icardi. Dopo il passaggio dell'ex capitano al Paris Saint-Germain in prestito, sia i tifosi che gli addetti ai lavori hanno cominciato a paragonare caratteristiche e prestazioni del centravanti belga con quelle del collega argentino, e in alcuni casi sono arrivate anche delle critiche piuttosto aspre. In realtà, numeri alla mano (e la ...

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta Gol : Lukaku - doppietta e sorpasso! Live score : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: la Diretta gol Live score delle partite di oggi, sabato 2 novembre 2019, e valide come anticipi della 11giornata.

VIDEO Bologna-Inter 1-2 : highlights - Gol e sintesi. Decide la doppietta di Lukaku : Il secondo anticipo delle ore 18.00 dell’undicesima giornata della Serie A di calcio vede il Bologna perdere in casa con l’Inter per 1-2. Succede tutto nella ripresa: apre le marcature al 59′ Soriano, impatta al 75′ Lukaku, che in pieno recupero su rigore firma il gol vittoria. L’Inter scavalca così la Juventus in vetta alla classifica, con i bianconeri che saranno impegnati in serata nel sempre insidioso derby ...

Live Bologna-Inter 0-0 : Lautaro e Lukaku - due Gol annullati : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Highlights Brescia-Inter 1-2 - video - Gol e sintesi. Lautaro Martinez e Lukaku trascinano i nerazzurri alla vittoria : L’Inter ha sconfitto il Brescia per 2-1 nell’anticipo della decima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio e si è portata momentaneamente al comando della classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus che questa sera scenderà in campo per affrontare il Genoa. I nerazzurri si sono prontamente rialzati dal deludente pareggio casalingo contro il Parma e hanno ottenuto un successo pesantissimo nel derby lombardo contro un ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri espugnano il Rigamonti grazie ai Gol della coppia Lautaro-Lukaku. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.58 Le Pagelle della gara. BRESCIA (3-5-2): Alfonso 6; Cistana 5,5, Gastaldello 6 (dal 68′ Martella 6), Mangraviti 5,5 (dal 75′ Ndoj 5,5); Sabelli 6,5, Bisoli 6,5, Tonali 6,5, Romulo 5,5 (dall’86’ Matri sv), Mateju 5,5; Balotelli 5,5, A. Donnarumma 5,5. All Corini 6,5 INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Godin 5, De Vrij 6,5, Skriniar 5,5; Candreva 6, Gagliardini 5,5, ...

Gol Lukaku - prodezza dell’attaccante dell’Inter contro il Brescia [VIDEO] : GOL Lukaku – Si sta giocando il secondo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, nella gara serale in campo Brescia ed Inter. I nerazzurri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma, continua la lotta scudetto con la Juventus. Nel primo tempo nerazzurri in vantaggio, gran tiro di Lautaro Martinez e deviazione di Cistana che spiazza completamente Alfonso. Nel secondo tempo Inter in grande difficoltà, a ...

Classifica marcatori live - la graduatoria aggiornata : in Gol anche Lukaku : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 9 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Duvan Zapata e Berardi. Leggermente in ritardo Belotti e Cristiano Ronaldo. 9 RETI: Immobile (Lazio) 6 RETI: Zapata (Atalanta); Lukaku (Inter), Berardi (Sassuolo). 5 RETI: Muriel (Atalanta); Mancosu (Lecce); ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono NaingGolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

VIDEO Sassuolo-Inter 3-4 - highlights - Gol e sintesi della partita : le doppiette di Lukaku e Martinez lanciano i nerazzurri : L’Inter ha sconfitto il Sassuolo per 4-3 nel lunch match dell’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti al Mapei Stadium e si sono riportati a un solo punto di distacco dalla capolista Juventus. I ragazzi di Antonio Conte sono passati in vantaggio con un’invenzione di Lautaro Martinez, Domenico Berardi ha pareggiato poco dopo ma poi uno scatenato Romelu Lukaku ha piazzato una micidiale ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Juve-Verona 2-1 - Gol di Ramsey e Ronaldo : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Milan-Inter 0-2: Brozovic-Lukaku, rossoneri al ...

Highlights Milan-Inter 0-2 : VIDEO - Gol e sintesi. Brozovic e Lukaku fanno impazzire Conte : E’ l’Inter di Antonio Conte ad imporsi nel derby della Madonnina contro il Milan, nel match valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku, controllando l’incontro e avendo occasioni importanti anche prima delle realizzazioni. Un successo, dunque, meritato della Beneamata che ottiene il quarto successo in ...

Milan-Inter 0-2 : in Gol Lukaku e Brozovic - nerazzurri ancora in testa (a punteggio pieno) : I rossoneri non sfigurano ma sono costretti alla resa. Conte si aggiudica il derby e resta a +2 sulla Juventus. Pali per D’Ambrosio e Candreva e traverse per Politano e Theo

Milan-Inter 0-2 : in Gol Brozovic (con deviazione di Leao) e Lukaku : I rossoneri non sfigurano ma sono costretti alla resa. Conte si aggiudica il derby e resta a +2 sulla Juventus. Pali per D’Ambrosio e Candreva e traverse per Politano e Theo