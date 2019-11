Giovanni Veronesi a Blogo | Maledetti amici miei spostato per difendere lo show

Giovanni Veronesi : "Nel mondo ci sono centoventi miei falsi autografi di David Bowie" : Nel mondo ci sono più di cento autografi di David Bowie realizzati in realtà da Giovanni Veronesi . Quella che pensate sia la firma della star londinese potrebbe essere invece un falso del regista toscano che diresse Bowie ventun anni fa ne Il mio West.Nessun rischio se la ‘reliquia’ non risale al 1998, ma se il trofeo venne conquistato proprio sul set di quel film, allora dovreste cominciare a preoccuparvi.prosegui la lettura Giovanni ...

La sigla di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per Maledetti Amici Miei - nuovo show di Giovanni Veronesi su Rai2 (video) : Mentre lavora col resto della band al nuovo album di inediti atteso per il prossimo anno, il successore di Amore Che Torni, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha inciso anche la sigla di coda di Maledetti Amici Miei, il nuovo show del regista Giovanni Veronesi in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Ospite della prima puntata insieme a Carlo Verdone, Sangiorgi ha scritto ed interpretato la canzone che fa da sigla finale allo ...