Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Le stava insegnando a nuotare in unapubblica di Perth, Australia, quando ilJonathan Massandy “non è più tornato”. Queste le uniche parole che la, una bambina di 6 anni ancora sotto choc, ha detto alla madre, Sarah Prijt, 26 anni. E’ stata proprio la piccola Bobbie a chiamare i soccorsi dicendo ai bagnini delladi nonre più il padre: all’arrivo del personale medico, l’uomo è stato portato in ospedale ma è morto dopo tre giorni senza mai riprendere conoscenza. Stando a quanto riportato dal Daily Mail Australia, i medici hanno affermato che l’uomo si è rotto l’osso del collo, probabilmente nel tuffarsi. “Tutto quello che sono riuscita a far uscire dalla bocca di miaal momento è che stavanondo”, ha spiegato la mamma ai media australiani. L'articoloincon lama lei ...

FQMagazineit : Gioca in piscina con la figlia ma lei non lo vede riemergere: 29enne muore nonostante l’arrivo dei soccorsi - TutteLeNotizie : Gioca in piscina con la figlia ma lei non lo vede riemergere: 29enne muore nonostante l… - SeaMaryStar : @ildiegoista Vabbè ma se vorrà lo farà, mi documenterò al momento. Che poi magari leggo e rischio che lo prendo e l… -