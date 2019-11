Gilet gialli | oggi a Parigi scontri in piazza per il primo anniversario

Parigi - Gilet gialli indomabili : città a ferro e fuoco. I video : Parigi a ferro e fuoco. La capitale francese è presa d'assalto dai gilet gialli, a un anno esatto dalla prima protesta. La polizia ha effettuato 105 interrogatori fino alle 16 (report della prefettura Parigina) e 1500 controlli preventivi, mentre l'ondata di violenza e vandalismo stenta a placarsi.

Corteo Gilet gialli - scontri a Parigi : 15.15 scontri a place de la Bastille, nel centro di Parigi, dove un Corteo di gilet gialli proveniente da Montmatre cerca di raggiungere la manifestazione che era stata autorizzata dalla prefettura,a place d'Italie. Quest'ultimo Corteo, però, è stato vietato in extremis visti gli scontri e gli incendi sulla piazza che non accennano a diminuire. I manifestanti bersagliano con sassi e oggetti la polizia, cercando di impedire l'intervento dei ...

Gilet gialli - tensioni e scontri con la polizia nel primo anniversario : 41 fermi a Parigi : In Francia il movimento dei Gilet gialli torna in piazza per il suo primo anniversario. Tre i cortei attesi a Parigi. Secondo il bilancio diffuso a mezzogiorno dalla prefettura, sono 41 gli arresti effettuati nella capitale, ben lontano dai numeri dei cortei dei Gilet gialli nell’inverno scorso. A place d’Italie, punto di partenza di una delle manifestazioni, centinaia di manifestanti hanno bloccato la circolazione dando fuoco alle barricate; ...

Parigi - torna protesta dei Gilet gialli : 12.40 torna sugli Champs-Elysées per il primo anniversario delle proteste il movimento dei gilet gialli. Per oggi sono state indette 270 iniziative in tutta la Francia. Primi disordini sono scoppiati a Parigi, fulcro della protesta. Un centinaio di manifestanti ha invaso la tangenziale. Gli agenti sono intervenuti con gas lacrimogeni. In vista dell'arrivo di diverse migliaia di dimostranti, è stata ordinata la la chiusura di molte stazioni ...

I Gilet gialli alla prima candelina - pronti ancora a soffiare sul fuoco : I gilet gialli soffiano sulla loro prima candelina, esprimendo il desiderio di rilanciare la protesta nel clima di forte tensione sociale che si prepara ad attraversare la Francia nei prossimi mesi. Il movimento nato un anno fa nelle campagne e sulle rotatorie contro l’aumento del prezzo del carburante, diventato presto il simbolo di una Francia rurale e frammentata, vuole dimostrare al presidente Emmanuel Macron essere ancora vivo e ...

Parigi - vietati cortei dei Gilet gialli : 14.42 Il prefetto di Parigi ha firmato un'ordinanza per il divieto di manifestare nel fine settimana sugli Champs-Elysées a un anno dalle prime dimostrazioni dei gilet gialli. Da ore circola sui social network un appello del movimento di protesta per tornare sui luoghi che per settimane sono stati teatro degli scontri. I vertici del movimento annunciano un "un weekend esplosivo. Dopo un anno non è stato risolto nulla. I problemi sono ancora ...