Genova Nel Giardino Lineare di Cornigliano ben cinquemila piante

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Genova : prime pile del nuovo viadotto anche nel cantiere di levante : anche nel cantiere lato levante iniziano ad alzarsi le pile del nuovo Ponte di Genova, dalla 10 alla 18: sosterranno le campate da questo lato del nuovo viadotto. Lo rende noto la struttura commissariale per la realizzazione della nuova infrastruttura che sostituirà il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. “Continua senza sosta il lavoro nel cantiere del nuovo Ponte di Genova – ha commentato su Facebook il governatore ligure, ...

Maltempo - tre dispersi nell'Alessandrino e 130 sfollati. Riattivati treni Genova-Milano e Genova-Torino : Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di...

Maltempo - a Genova treni bloccati per Milano e Torino. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo Liguria - a Genova piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Meteo - allerta rossa nel cuore della Liguria : scuole chiuse a Genova e Savona : Il peggiorare delle condizioni Meteorologiche ha portato la Protezione Civile regionale ligure a trasformare da arancione a rossa l'allerta Meteo sulle zone centrali della regione, ovvero le province di Savona e Genova, dove "le scuole resteranno chiuse" a causa delle intensissime precipitazioni e dei fulmini.Continua a leggere

È stato dichiarato il massimo livello di allerta per il cattivo tempo nelle province di Genova e Savona : A causa del cattivo tempo e delle copiose piogge, è stato dichiarato il massimo livello di allerta meteorologica nelle province di Genova e Savona, a partire dalle ore 20 di domenica e fino alle 15 di lunedì. Il livello di

Maltempo Genova - il sindaco : scuole chiuse solo nelle zone a rischio : Il sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione della conferenza stampa sull’ondata di Maltempo in atto, ha replicato alle polemiche sui ritardi nella comunicazione alla cittadinanza della chiusura delle scuole dei Municipi Ponente e Medio Ponente. In caso di allerta meteo a Genova il Comune decide la chiusura delle scuole in base al rischio “Municipio per Municipio, a meno che non ci sia una previsione secondo cui il fenomeno ...

Maltempo Genova : nella notte a Pegli piogge record [DATI] : Sono state rilevate precipitazioni record nelle prime ore della mattina nel ponente genovese. I pluviometri di Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno registrato nel quartiere di Pegli 18,6 mm d’acqua caduti in soli 5 minuti, tra le 04:50 e le 04:55. L'articolo Maltempo Genova: nella notte a Pegli piogge record [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Tafida attesa nel pomeriggio a Genova - accompagnata dai medici del Gaslini : E’ atteso nel pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova l’atterraggio dell’aereo-ambulanza che trasporta la piccola Tafida Raqeeb accompagnata dalla mamma e da un’equipe di specialisti del Pediatrico Gaslini. A bordo del velivolo il primario del reparto di Rianimazione del Gaslini Andrea Moscatelli, un anestesista rianimatore e personale infermieristico. L’aereo ha prelevato stamani la piccola dal ...

Autostrade - falsi report dei viadotti : altri 5 ponti nel mirino della procura di Genova : L’inchiesta, nata da quella sul crollo del ponte Morandi, sui presunti report fasulli per ‘migliorare’ le condizioni dei viadotti di Autostrade si allarga. La procura di Genova ha messo altri 5 ponti nel mirino dopo aver analizzato mail e documenti sequestrati contestualmente all’esecuzione delle 9 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari di Autostrade per l’Italia e Spea. Come anticipato dal Secolo ...

Incidenti stradali - Genova maglia nera nel 2018 : Genova la città maglia nera nella classifica sugli aumenti dei morti per Incidenti stradali, 37 in più rispetto al 2018 a causa del collo del ponte Morandi, il 14 agosto dello scorso anno. Lo rivelano le statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat. Alle spalle della Superba si collocano Bari (+24), Brescia (+22), Messina (+19), Chieti (+15) e Vercelli (+13). maglia bianca, invece, per Modena e Foggia, dove si sono registrati 18 morti in ...

Genova - sequestrate 15 tonnellate di profumi falsi : Valentina Dardari I documenti di accompagnamento erano appositamente fatti per rendere difficile l’identificazione del tracking del carico Maxi sequestro nel porto del capoluogo ligure, dove i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Genova hanno intercettato 15 tonnellate di profumi contraffatti. Il carico, che è stato sequestrato a Sampierdarena, si trovava a bordo della ...