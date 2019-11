Futuro Ibrahimovic – Arriva un’altra “chiamata” dall’Italia

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) L’edizione online de La Gazzetta dello Sport scrive in merito aldi Zlatan. La rosea riporta della “chiamata” di Pastore alla Roma.– I due calciatori si sono conosciuti a Parigi e l’argentino non ha mai nascosto la sua ammirazione per. Suldello svedese ci sono molte voci e nessuna certezza. Si va dall’Australia al Bologna, ma anche Zenit e Napoli. Pastore su Ibra “È un grande, sarebbe grandioso se tornasse in Italia. Un giocatore così muove tutto, la stampa e non solo. E perché no alla Roma? Sarebbe bello riaverlo come compagno. Abbiamo un bel rapporto con lui e la famiglia, in privato è un personaggio diverso rispetto a come si mostra in pubblico. Calcisticamente mi piace moltissimo e lo ammiro anche come persona”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mercato ...

