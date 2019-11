Fractured Minds è un videogioco incentrato sulle malattie mentali realizzato da una

Fonte : eurogamer

(Di sabato 16 novembre 2019) Emily Mitchell è il game designer giovane vincitore del premio BAFTA YGD, e il suo gioco,, è da oggi disponibile per tutte le piattaforme.I profitti derivanti andranno all'ente di beneficenza Safe In Our World. Infatti dovete sapere che il gioco tratta le, o quanto meno vi è ispirato. La game designer ha iniziato lo sviluppo a 17 anni, con la volontà di realizzare una destinazione online nella quale le persone potessero chiedere aiuto, ottenere accesso a risorse e informazioni "anche tramite storie vere che circondano o sono all'interno dell'industria videoludica".Il titolo è uno story driven basato sull'esperienza dell'autrice con l'ansia, rendendo chiaro quanto l'ansia sia sia il nostro peggio nemico ma che possa esser nostra amico. Inoltre dalla storia traspare come chiunque viva una condizione del genere non deve mai credersi solo, ma che anzi non ...

