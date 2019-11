Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare | “ecco cosa faremo adesso”

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019)intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia. LaPresse, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da perdere ed è certo che lui ed il team possono prendersi qualche rischio in piùdue: “ora c’è quasi un approccio diverso per noi, perché possiamo essere un po’ più aggressivi. Possiamo provare alcune strategie diverse e possiamo provare diversi modi in cui affrontare il fine settimana“, ha dichiarato dopo le prove libere. “Fondamentalmente abbiamo la possibilità di provare alcune cose nuove in vista del ...

infoitsport : Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1: 'Ritirarmi?' - GConfidenziale : Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1: 'Ritirarmi?' - zazoomblog : Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1: Ritirarmi? - #Lewis #Hamilton #tremare #colleghi -