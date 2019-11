Formula 1 – Binotto | frecciatina a Verstappen dopo l’attacco alla Ferrari | “Vettel

Formula 1 – In Brasile una penalità per Leclerc - Binotto svela : “Charles disporrà di una nuova power unit - ma…” : Mattia Binotto pronto per il Gp del Brasile: l’analisi del team principal Ferrari alla vigilia dell’appuntamento di Interlagos Mancano ancora due gare al termine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton, fresco vincitore del titolo mondiale, il suo sesto in carriera, arriva in Brasile più motivato che mai, ma dovrà fare i conti con una Ferrari a caccia di riscatto. Photo4/LaPresse “Arriviamo al penultimo Gran Premio della ...

Formula 1 - Binotto fa chiarezza : “i regolamenti del 2021? Ho una brutta notizia per i piccoli team” : Il team principal della Ferrari ha parlato delle novità regolamentari, ammettendo come difficilmente si colmerà il gap tra le scuderie al top e le altre La Formula 1 si prepara ad una profonda rivoluzione regolamentare, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2021. Nelle scorse settimane sono state rese note quelle che sono le novità principali, tra cui spicca il budget cap che tutte le scuderie dovranno ...

Formula 1 - Verstappen accusa la Ferrari di imbrogliare : la replica di Binotto all’olandese è durissima : Il team principal della Ferrari ha risposto alle accuse di Max Verstappen, replicando duramente alle sue parole apparse davvero fuori luogo Il Gran Premio di Austin si conclude con una spiacevole coda polemica, innescata da Max Verstappen subito dopo la conclusione della gara americana, vinta da Bottas davanti a Hamilton. LaPresse Intervistato ai microfoni delle tv olandesi, il pilota della Red Bull ha palesemente accusato la Ferrari di ...

Formula 1 – Binotto non cerca giustificazioni : “gara disastrosa - fortemente delusi! Seb? Pensiamo che…” : Mattia Binotto analizza la disastrosa prestazione di oggi della Ferrari negli Stati Uniti: le parole del team principal del Cavallino dopo la gara di Austin Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di ...

Formula 1 - Binotto spiazza tutti : “non è sorprendente non vedere una Ferrari in pole position” : Il team principal del Cavallino ha commentato l’esito delle qualifiche di Austin, esprimendo il proprio punto di vista Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto la Ferrari, riuscita a strappare con Sebastian Vettel la seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Austin. Lapresse Il tedesco si ferma a dodici millesimi dalla pole position, conquistata da Valtteri Bottas grazie ad un giro perfetto. Una piccola ...

Formula 1 – Binotto sincero - il team principal Ferrari guarda al futuro : “Mercedes ancora più veloce di noi - ma stiamo lavorando per…” : Mattia Binotto guarda al futuro: le parole del team principal Ferrari sui miglioramenti del team E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo Mondiale, ma dovrà fare i conti con tosti rivali, tra i quali anche i piloti Ferrari. Il team del Cavallino ha intenzione di far bene, in questo finale di stagione, ma soprattutto in futuro, per ...

Formula 1 - la fame di Binotto : “vogliamo più di quanto ottenuto - ad Austin per bissare il successo del 2018” : Il team principal della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Austin La Ferrari non si accontenta del secondo posto conquistato con Vettel in Messico, l’obiettivo è tornare sul gradino più alto del podio, soprattutto considerando la competitività della SF90. Lapresse Mattia Binotto chiede di più ai propri uomini, lo fa direttamente al sito ufficiale del team, ...

Formula 1 - la concorrenza si lamenta del super motore Ferrari : Binotto zittisce Mercedes e Red Bull : Il team principal della Ferrari ha parlato delle lamentele espresse dagli altri team circa il motore Ferrari, mettendo in chiaro alcune cose Dalla Red Bull alla Mercedes, sono molte le scuderie che si sono rivolte alla FIA per avere chiarimenti sul motore Ferrari, di gran lunga il più performante in pista. Photo4/LaPresse Una superiorità che non va giù ai rivali del team di Maranello, che stanno spingendo su Nikolas Tombazis, responsabile ...

Formula 1 - Binotto mette le cose in chiaro : “Leclerc non poteva rimanere fuori - la Mercedes ha potuto rischiare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato la gara di Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista su quanto successo in gara Mastica amaro la Ferrari in Messico, il Cavallino non rispetta i pronostici della vigilia e consegna la vittoria alla Mercedes, che ringrazia e si prende il Gran Premio con Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Il team di Maranello si consola con il secondo posto di Sebastian Vettel, anche se questo non può ...

Formula 1 – Binotto sorride in Messico - ma non si monta la testa : “gara lunga - siamo tutti vicini” : Mattia Binotto soddisfatto della prima fila tutta rossa al Gp del Messico: le parole del team principal Ferrari dopo la penalizzazione di Max Verstappen Caos nel post qualifiche ieri in Messico: Max Verstappen è stato sanzionato per non aver rallentato durante le bandiere gialle per l’incidente di Valtteri Bottas. La prima fila del Gp del Messico di F1, dunque, è tutta rossa, con Leclerc in pole e Vettel al suo ...

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 - Binotto avverte Mercedes e Red Bull : “in Messico vogliamo prenderci tutto” : Il team principal della Ferrari ha messo in guardia i propri avversari, sottolineando come il Cavallino punti ad ottenere bottino pieno in Messico La Ferrari vuole pole position e vittoria in Messico, un obiettivo dichiarato da Mattia Binotto in vista dell’appuntamento in programma sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. photo4/Lapresse Dopo le vittorie sfumate in Russia e Giappone, il team principal del Cavallino va in cerca ...

Formula 1 - l’ammissione di Binotto : “senza gli errori al via - credo che avremmo vinto la gara di Suzuka” : Il team principal della Ferrari ha ammesso indirettamente che, senza gli errori al via, il Cavallino avrebbe portato a casa la vittoria a Suzuka Il week-end di Suzuka è ormai alle spalle, ma l’amarezza in casa Ferrari non è ancora stata smaltita. Il secondo posto di Vettel non è bastato a ‘saziare’ il Cavallino in Giappone, considerando la prima fila monopolizzata dai piloti in rosso dopo le Qualifiche. Lapresse Mattia ...

Formula 1 - Binotto bacchetta Vettel : “errore in partenza decisivo - credo si sia distratto anche Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha commentato l’esito del Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel dopo la prima fila tutta rossa arrivata in Qualifica Una giornata partita bene ma finita malissimo, con la prima fila in Qualifica seguita da una gara condizionata dall’errore in partenza di Vettel e dal contatto Leclerc-Verstappen. Photo4/LaPresse La Ferrari si lecca le ferite a Suzuka, portando a casa un ...