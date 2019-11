Fi | Bernini | ‘intervista Berlusconi manifesto di coerenza’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “L’intervista del Presidenteuscita stamani sul Foglio è un lucidodi coerenza politica, uno sguardo pragmatico e lungimirante sulla situazione in cui versa l’Italia, sulla deriva in cui il governo delle cinque sinistre ‘ giustizialista e anti-industriale – sta portando il Paese, e sulla rotta che il centrodestra ha il dovere di seguire per tornare al governo”. Lo dichiara Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia.“Esemplare, in questo senso, la distinzione tra le ragioni del sovranismo e i rischi dei nazionalismi anacronistico che riporterebbero indietro la storia d’Europa. Il ruolo di Forza Italia resta dunque fondamentale per dare un baricentro riformatore alla coalizione e recuperare così gli elettori delusi. E’ un programma chiaro, forte e ...

Zooey82 : RT @PaolaFloyd9: @BerniniAM Ogni volta che vedo un'intervista di Anna Maria Bernini non riesco mai a capire quello che dice, sono troppo co… -