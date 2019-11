F1 | Risultato FP3 GP Brasile 2019 | Hamilton rilancia la sfida per la pole-position

Moto2 - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Binder è inarrestabile - un ottimo Di Giannantonio guida gli inseguitori : La cavalcata solitaria del sudafricano della KTM Brad Binder continua anche nelle terze prove libere del Gran Premio di Valencia 2019 della Moto2. Il principale punto di riferimento di una KTM completamente ritrovata – ma che disputerà domani il suo ultimo evento per quanto riguarda la classe intermedia – ha dominato anche il turno del sabato mattina stabilendo il nuovo record della pista del Ricardo Tormo in 1:34.363 che gli ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Quartararo incontenibile - Valentino Rossi 4°! Dottore nel Q2 - Dovizioso ottavo : Fabio Quartararo continua a martellare sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e stampa il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, già capace di giganteggiare nei primi due turni andati in scena nella giornata di ieri, ha siglato un perentorio 1:30.232 e ha nettamente battuto tutta la concorrenza: il centauro della Yamaha del Team Petronas è indubbiamente il candidato numero 1 ...

F1 - Risultato FP3 GP Usa 2019 : Verstappen e Vettel vicinissimi - Charles Leclerc fermo per un problema al motore! : Max Verstappen si conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio ...

F1 - GP Usa 2019 : Risultato e classifica FP3. Max Verstappe precede Sebastian Vettel. Problemi per Charles Leclerc : Si è appena conclusa la FP3 del GP degli USA, valida per il Mondiale di F1: l’olandese della Red Bull Max Verstappen chiude davanti a tutti in 1:33.305, andando a precedere di 218 millesimi il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Terza piazza per il pilota della McLaren Lando Norris, staccato di 0.513. risultato E classifica FP3 GP USA 2019 DI F1 1) Max Verstappen (Red Bull) 1:33.305 2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.218 3) Lando Norris ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Malesia 2019 : Morbidelli vola a Sepang - Valentino Rossi e Dovizioso in Q2. Stupisce Bagnaia : Franco Morbidelli velocissimo nel corso delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il centauro italiano della Yamaha Petronas ha sciorinato il gran crono di 1’58?761, confermando le già ottime cose che aveva fatto vedere nei turni di prove precedenti. Sulla M1 Franco sembra trovarsi a meraviglia e il suo stile di guida pulito, su una pista completa e tecnica come ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Risultato e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Out Danilo Petrucci e Crutchlow : E’ Franco Morbidelli il più veloce delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota della Yamaha Petronas ha ottenuto il crono di 1’58″761, a precedere di 216 millesimi il compagno di squadra Fabio Quartararo e di 305 la Honda dello spagnolo (campione del mondo) Marc Marquez. Alle loro spalle la Yamaha ufficiale dell’altro iberico Maverick Vinales ...

F1 - Risultato FP3 GP Messico 2019 : Leclerc e Vettel volano davanti a tutti ma le Mercedes sono molto vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di F1 è stata caratterizzata dalla pioggia caduta durante la notte. Quando si è acceso il verde dei semafori l’asfalto si presentava molto scuro e umido, i piloti sono timidamente scesi in pista con gomma intermedia per cercare di asciugare più rapidamente possibile le traiettorie e iniziare il vero e proprio lavoro in vista della qualifica. Le condizioni sono rimaste però ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Ogura padrone di casa sul bagnato - Migno continua a sorprendere : La pioggia ha accolto team e piloti al risveglio a Motegi, bagnando il tracciato per la terza sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 e rendendo di fatto definitiva la classifica delineatasi ieri per il passaggio del turno alla Q2. Questa mattina il più rapido di tutti in condizioni proibitive è stato il padrone di casa Ai Ogura (Team Asia) che ha regalato più di qualche gioia al sempre caloroso pubblico nipponico anche in giornate più ...