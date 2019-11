F1 Brasile 2019 | Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport | differita Tv8

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Inizio di weekend positivo - i tre top team sono vicini” : Max Verstappen è molto vicino alle Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. L’olandese ha spinto ed è rimasto in scia alle Rosse accusando soltanto un paio di decimi di distacco e facendo capire di poter essere uno dei pretendenti alla pole position. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Non è stato il miglior ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - Vettel si gioca la pole con la Ferrari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE DELLE qualifiche DI OGGI ORARI DI FP3 E qualifiche DI OGGI (SABATO 16 NOVEMBRE) VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ANALISI DELLE PROVE LIBERE SEBASTIAN Vettel: “GIORNATA DISCRETA” CHARLES LECLERC: “NON SO CON QUALE GOMMA PARTIRE” VIDEO CHARLES LECLERC: “GIUSTO SOSTITUIRE IL ...

F1 in tv - GP Brasile 2019 : programma e orari FP3 e qualifiche - dirette e differite Sky e TV8 : Dopo le prime due sessioni di prove libere disputate ieri il fine settimana del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno passa la palla ai cronometri. Oggi, infatti, dopo la FP3, andranno in scena le qualifiche a Interlagos. Si andrà a comporre, dunque, la griglia di partenza della gara di domani, il penultimo appuntamento del campionato. Particolare attenzione andrà posta su Charles Leclerc che, viste le 10 posizioni di penalità in griglia ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari all’attacco con Vettel e Leclerc in vista delle qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Analisi prove libere Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019, ventesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si comincia a fare davvero sul serio ad Interlagos con gli ultimi 60 minuti di test a disposizione dei team ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Show Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Doppietta della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Interlagos. Le Rosse si sono messe in evidenza a San Paolo e hanno fatto la differenza, micidiale uno-due di Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno messo in fila tutti i rivali a incominciare da Lewis Hamilton e ora andranno a caccia della pole position nelle qualifiche di oggi: potrà riuscirci il tedesco ...

F1 - GP Brasile 2019 : orario d’inizio qualifiche e come vederle in tv : Oggi sabato 16 novembre si disputano le qualifiche del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. A Interlagos si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo sul circuito di San Paolo che si distingue per la particolare conformazione e che è molto corto dunque i distacchi tra i vari piloti saranno molto contenuti in termini cronometrici con la possibilità di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - dovremo curare i dettagli in ottica gara” : Sebastian Vettel chiude in vetta il venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno ma non vuole sbilanciarsi troppo in vista di qualifiche e gara. Sul circuito di Interlagos la sua Ferrari ha esordito nel migliore dei modi ed il tedesco analizza le sue due prime sessioni di prove libere in questa maniera: “Direi che abbiamo vissuto una giornata discreta – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo capito di cosa ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Non siamo veloci come vorremmo sul passo. Non so ancora con che gomma partirò” : Secondo tempo di giornata ad un’incollatura dal compagno Sebastian Vettel per Charles Leclerc nel venerdì di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 condizionato dalla pioggia della mattinata. Il monegasco è stato costretto, dopo i problemi riscontrati ad Austin, a utilizzare la quarta power unit della stagione e per questo sarà penalizzato di 10 posizioni. Il suo sabato sarà dunque diverso da quello degli altri e anche capire ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il bilancio della prima sessione di prove libere : Una FP1 particolare quella disputata oggi a Interlagos. Il primo atto del weekend del GP del Brasile 2019 di F1 ha visto tanta pioggia nella prima fase, salvo poi migliorare, fino a che i piloti hanno deciso di montare le gomme da asciutto. Chi ne ha fatto le spese, andando a sbattere, è stato Alexander Albon, dopo aver segnato il miglior tempo. Andiamo ad ascoltare l’analisi della FP1. VIDEO: L’ANALISI della FP1 DEL GP DEL ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : tempi e risultati FP1. La pioggia disturba il lavoro delle squadre : Si sono disputate le prove libere nel venerdì del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nella prima sessione, disturbata dalla pioggia, andata in scena sul circuito di Interlagos, che ospita il GP del Brasile 2019 del Mondiale di F1. VIDEO tempi E risultati delle FP1 DEL GP Brasile F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Oggi tempi non indicativi - domani saremo in lotta per la pole” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con il terzo tempo assoluto alle spalle delle Ferrari, con poco più di un decimo di distacco dalla vetta e la consapevolezza di avere tra le mani una Red Bull che ad Interlagos potrà dire la sua. Secondo l’olandese, tuttavia, le prime due sessioni di prove libere sono state poco indicative, sia per la pioggia della FP1, quindi per le temperature basse della ...