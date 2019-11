Ex Ilva | Mulè | ‘governo si affida a magistratura e alza bandiera bianca’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Sull’il governo che non governa celebra il suo fallimento: sperare che sia laa risolvere il problema equivale adrebianca. Sostenere battaglie legali piuttosto che cercare e trovare soluzioni al tavolo negoziale significa riconoscere l’insuccesso e che la politica non è stata all’altezza del suo compito”. Lo afferma Giorgio, portavoce dei Gruppi di Forza Italia di Senato e Camera.“Ecco: i proclami di un ministro fallito come Di Maio oggi alla guida degli Esteri -aggiunge- che digrigna i denti al grido ‘gliela faremo pagare’ ad Arcelor-Mittal consegna agli italiani la plastica dimostrazione dell’incapacità. Dopo Mittal le aziende scapperanno dall’Italia, cercheranno altrove -come hanno iniziato a fare- la destinazione dei loro investimenti. Le ...

