Ex Ilva | Gelmini | ‘tante chiacchiere ma nessuna iniziativa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sull’exstiamo sentendo tante, ma non c’è in campo alcuna iniziativa per risolvere questa drammatica crisi. Il governo è un fantasma e la maggioranza in Parlamento stoppa l’iniziativa di Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale. Dilettanti allo sbaraglio!”. Lo scrive su Twitter Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'articolo Ex, ‘tantemainiziativa’ CalcioWeb.

zazoomnews : Ex Ilva: Gelmini, ‘governo brancola nel buio’ - zazoomnews : Ex Ilva: Gelmini ‘governo brancola nel buio’ - #Ilva: #Gelmini #‘governo #brancola -