Ex Ilva | cosa c’è nell’esposto dei commissari alla procura | “Da Arcelor danni

Marcello Sorgi smaschera la deputata M5s Rosalba De Giorgi : "Cosa diceva sull'Ilva tre giorni fa. Contenta?" : "Al fondo del M5s c'è ancora la decrescita felice". Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, coglie in poche righe il tratto essenziale del dramma politico che si sta consumando sull'Ilva, con chi come la deputata grillina pugliese Rosalba De Giorgi che si augurava di vedere lo stabilimento sider

**Ex Ilva : Patuanelli su ipotesi altri partner - ‘valutiamo qualsiasi cosa’** : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Stiamo valutando qualsiasi cosa”. Così il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde ai cronisti che gli chiedono se il governo sta valutando altri partner per salvare l’ex Ilva, oltre Arcelor Mittal, a margine del question time alla Camera.L'articolo **Ex Ilva: Patuanelli su ipotesi altri partner, ‘valutiamo qualsiasi cosa’** sembra essere il primo su ...

Davanti al caso Ilva - ecco cosa fa la politica : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio

Ex Ilva - lo scudo penale "spacca" il governo : che cosa si rischia : Il tempo sta per scadere ma sul ripristino di una forma, pure "annacquata", di scudo penale non c’è intesa. I voti per far...

**Ex Ilva : Delrio - ‘un ministro dice una cosa - uno un’altra - governo abbia voce sola’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Attenzione ci vogliono nervi saldi. Non è possibile che non è un ministro dice una cosa, un altro ministro ne dice un’altra. Il governo deve parlare con una voce sola”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Sky Tg24. L'articolo **Ex Ilva: Delrio, ‘un ministro dice una cosa, uno un’altra, governo abbia voce sola’** sembra essere il primo su Meteo Web.

“Fiamme altissime”. Gravissimo incidente all’ex Ilva di Taranto. Gli operai erano al lavoro. Cosa è successo : Incendio all’ex Ilva di Taranto, fiamme altissime ma per fortuna nessun operaio è rimasto coinvolto. A rivelare quanto accaduto sono stati i sindacati confederati Fim, Fiom e Uilm, precisando che “Iniziative e manovre per gestire l’emergenza son state del tutto improvvisate e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno gestito l’emergenza in maniera professionale, ha evitato il peggio”. Nel dettaglio si sarebbe bucata una ...

Claudio Durigon ad Agorà : "Ilva? Tutta colpa di Di Maio. Cosa è davvero successo un anno fa" : La questione ex Ilva? Tutta colpa "dell'isterismo a Cinque Stelle". Parola di Claudio Durigon che, ospite ad Agorà, racconta senza mezzi termini quanto successo con il precedente governo. "La rimozione dello scudo penale che ha generato l'addio di ArcelorMittal è frutto di Luigi Di Maio". L'ex minis

Rai - il Pd vuole la poltronissima. Altro che Ilva : ecco a cosa pensano al Nazareno : Un Partito democratico energico e determinato sta giocando la sua partita per militarizzare la Rai con uomini d'area. Il segretario Nicola Zingaretti aveva detto al Tg3: "Il governo dura finché è utile all'Italia". Sembra più che il governo durerà fino a quando non sarà esaurito il giro di nomine su

Ilva - De Angelis a Piazzapulita : "Cosa dovete avere il coraggio di fare" - ecco la faccia del ministro M5s : "È inspiegabile". Alessandro De Angelis, giornalista politico del'HuffingtonPost, sito diretto da Lucia Annunziata e non certo schierato con Salvini e il centrodestra in genere, prende la parola a Piazzapulita, in studio da Corrado Formigli, e mette il governo di Pd, M5s, Italia Viva e LeU spalle al

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Cosa succederà all’Ilva? : (foto: Getty Images) Il 4 novembre ArcelorMittal, colosso mondiale dell’acciaio di proprietà franco-indiana, ha annunciato il ritiro dall’accordo per l’acquisizione dell’Ilva. La decisione mette così in bilico le sorti della più grande acciaieria d’Europa con più di diecimila operai, fra gli stabilimenti di Taranto (quello con più dipendenti), Novi Ligure e Cornigliano e una produzione annuale di un corrispettivo pari a 3,5 miliardi di euro. La ...

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon