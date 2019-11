Ergastolo ostativo | Bonafede | “M5s e maggioranza al lavoro per nuova legge | ma serve

Ergastolo ostativo : serve una toppa legislativa se vogliamo preservare la democrazia : La petizione de Il Fatto quotidiano chiede che governo e Parlamento appongano una toppa legislativa alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il cosiddetto Ergastolo ostativo, di fatto consentendo ai boss mafiosi e ai terroristi, persino quelli condannati a più ergastoli per omicidi e stragi, di poter accedere a vantaggi premiali, come i permessi, purché siano partecipi di un “percorso rieducativo”. Rispettare la sentenza della ...

Ergastolo ostativo - firmo la petizione. Perché le minacce ai giudici non avvengono solo al cinema : La discussione sull’Ergastolo ostativo, sviluppatasi in questi ultimi giorni, è di quelle ad alto tasso di delicatezza ed è necessario procedere con ordine e semplicità. Prima di tutto, bisogna sapere di cosa stiamo parlando. Ai detenuti in genere, se in carcere si comportano bene e senza dare problemi, il giudice può accordare dei benefici, come concedere permessi-premio (per uscire di galera per particolari esigenze), dare la possibilità di ...

Ergastolo ostativo - Gianluca Perilli (M5s) : “Stiamo già a lavoro per un testo. Accogliamo la petizione del Fatto Quotidiano” : “Un testo che rispetti i diritti della persona e i doveri del legislatore legati alla tutela anche anche precauzionale della comunità”. Dopo il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, Gianluca Perilli, capogruppo M5s in Senato assicura l’impegno a elaborare una nuova legge dopo i rilievi eccepiti dalla Corte costituzionale sull’Ergastolo ostativo. “I boss mafiosi che non collaborano con la giustizia ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio su Ergastolo ostativo : “Sentenza Consulta apre a campagna di intimidazione contro giudici” : Marco Travaglio nel suo intervento durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, prende posizione contro la sentenza della Corte costituzionale che, il 23 ottobre, ha dichiarato “incostituzionale” l’ergastolo ostativo. “Questa è la chiave che idealmente apre il carcere per gli ergastolani, sia mafiosi che ...

Che cos'è l'Ergastolo ostativo : Nell’ordinamento giuridico penale italiano anche i condannati all’ergastolo, dopo aver scontato un certo numero di anni, possono accedere (dietro valutazione del giudice) ad alcuni benefici, come i permessi premio o la possibilità di lavorare all’esterno del carcere per alcune ore, e a misure alternative alla detenzione come la semilibertà, l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare. Tutte queste possibilità, che rendono oggettivamente ...

Morto in ospedale Mario Trudu - era all’Ergastolo ostativo dal 1979 : Mario Trudu stava scontando la pena dell'ergastolo in regime ostativo da 41 anni. Trudu era stato arrestato per il sequestro del tecnico della Ferrari Giancarlo Bussi rapito nel 1978 a Villasimius, e poi condannato all'ergastolo per il sequestro dell'imprenditore Emilio Gazzotti nel 1987, che mori nel conflitto a fuoco durante le fasi della sua liberazione.Continua a leggere

Ergastolo ostativo - nessuno sconto alla criminalità organizzata : La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, precondizione assoluta la piena prova di partecipazione al percorso rieducativo del condannato. Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte di Cassazione ...

Ergastolo ostativo - Rita Dalla Chiesa : «Mafiosi in permesso? Un premio alle cosche» : Loro pensano che la giustizia giusta sia dare la possibilità, a chi ha scontato molti anni di carcere, di usufruire di permessi premio per riabbracciare la famiglia. E questo potrebbe anche...

Oristano - detenuto all'Ergastolo ostativo muore in ospedale : Aveva vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, ma è morto all'ospedale di Oristano. Mario Trudu, 69 anni, detenuto all'ergastolo ostativo, è deceduto dopo 41 anni di carcere. Ne ha dato notizia su Facebook la sua avvocata Monica Murru, del foro di Nuoro. Trudu aveva ottenuto di recente il differimento pena per motivi di salute ma dopo il ricovero non era riuscito a tornare a casa. Da tempo la difesa aveva chiesto i domiciliari. "Mi ...

Ergastolo ostativo - detenuto muore in ospedale a Oristano : aveva ottenuto il differimento della pena : Dopo aver vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, la sua casa per 41 anni, Mario Trudu, 69 anni di Arzana, in cella all'Ergastolo ostativo, è morto all'ospedale di Oristano....

Ergastolo ostativo - i mafiosi usano la Carta solo quando fa comodo. Come un paio di ciabatte : L’Ergastolo “ostativo”, anche quando applicato ai mafiosi, non piace. In Europa Come in Italia. Dopo la Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo), tocca infatti alla nostra Consulta. Ora, se nel caso della prima si poteva pensare che i giudici sapessero poco o nulla della realtà della mafia, la stessa cosa non può dirsi a cuor leggero quando si tratta di giudici italiani, che la storia della mafia e delle sue atroci efferatezze dovrebbero ...

Sorella ex boss : "Ergastolo ostativo è pena di morte nascosta" : Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il carcere ostativo è una pena di morte 'nascosta', se il carcere deve rieducare è giusto che si apra a qualche possibilità dopo aver dimostrato con un percorso di aver preso le distanze dal passato. E questo è quello che ha fatto mio fratello, che dal suo passato ha pre

L’Ergastolo ostativo è in parte incostituzionale : (foto: LaPresse/Manuel Romano) La Corte Costituzionale ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, una pena senza fine che viene irrogata ai condannati per reati gravi come terrorismo e associazione mafiosa e impedisce al detenuto di godere di alcuni benefici, a meno che non collabori con la giustizia. Secondo i 15 giudici che compongono l’organo, è incostituzionale subordinare la concessione di permessi ...

Ergastolo ostativo - la sentenza va capita. Sbaglia o è in malafede chi dice che i mafiosi usciranno : A poche settimane dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani sullo stesso tema (ma si tratta solo di una coincidenza temporale), ieri anche la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che riguarda l’Ergastolo ostativo, vale a dire quella modalità di pena perpetua che osta alla concessione di ogni beneficio di legge se non nel caso in cui il condannato collabori con i magistrati. La decisione di ieri riguardava in particolare la ...