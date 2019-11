Equitazione | Roma ospiterà i Mondiali di completo e attacchi del 2022! Salto e dressage

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) La FEI ha annunciato le città alle quali è stata assegnata l’organizzazione dei vari eventi deidi(World Equestrian Games) del 2022: idel 2022 saranno qualificanti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2024 nelle specialità olimpiche e paralimpiche, e l’assegnazione ha visto la candidatura primeggiare per quanto riguarda(specialità olimpica) ed, mentre ad Herning, in Danimarca, si disputerannoe para-(specialità olimpiche le prime due e paralimpica la terza). Non assegnata invece l’organizzazione di vaultng, reining ed endurance. Di seguito l’elencodelle candidature (in neretto le vincenti): Tutte le discipline (non assegnata in maniera integrale l’organizzazione) Pratoni del Vivaro (), Elementa () e Isola della Scala (Verona) (ITA), World Equestrian ...

roma_magazine : RT @calciomercato_m: Equitazione: grande attesa per la finale del Trofeo dei Tre Mari ad Agnano - roma_magazine : RT @calciomercato_m: Equitazione: vittoria di Gina Schumacher - roma_magazine : RT @calciomercato_m: Equitazione: a Milano la Jumping Cup 2020 -