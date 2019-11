Equitazione | confermata per altri tre anni la tappa di Coppa del Mondo di salto a Verona

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019)pertrelaitaliana dideldiostacoli di: la Longines FEI Jumping World Cup sarà a Fieracavalli fino al 2022, anno in cui la città potrebbe ospitare le gare didei WEG, i Mondiali, da organizzare assieme a Roma (la decisione sull'assegnazione oggi a Mosca). Già quella del prossimo anno sarà un'edizione speciale per laitaliana, inserita nel calendario internazionale nel 2001: tagliato il traguardo dei 20, e già si conoscono anche le date dell'appuntamento in Veneto, in programma nella stessa settimana di novembre, precisamente dal 5 all'8.