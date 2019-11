Energia da fonti rinnovabili e plastic free | la politica verde di Bankitalia

Energia - la Banca europea annuncia la messa al bando dei finanziamenti a fonti fossili dal 2020. Per ora ci investe ancora miliardi : Gasdotti, rigassificatori, ma anche progetti legati al metano e ai porti strategici nel settore dei combustibili. Ecco dove investe la Banca europea degli investimenti che ha annunciato di recente la messa al bando, entro fine 2020, dei finanziamenti a progetti che riguardano proprio i combustibili fossili. I nodi da sciogliere sono ancor molti, almeno quanti sono gli interessi in gioco. E non potrebbe essere diversamente, dato che si tratta ...