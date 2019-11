Emma Marrone in Tv | ' Qualcuno mi ha spezzato il cuore | meglio sola che con chiunque'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono molti anni chenon esce allo scoperto con un uomo: terminata la relazione con Fabio Borriello nel 2015, la cantante ha vissuto i suoi rapporti d'amore lontano dai riflettori, come lei stessa ha raccontato a Verissimo sabato 16 novembre. A Silvia Toffanin che le ha chiesto se attualmente è innamorata, la 35enne ha risposto che sta cercando di superare una brutta delusione:, di cui non si è mai fatto il nome, hailall'artista, che ha sfogato il suo dolore scrivendo il brano "Alibi".ancora in cerca dell'amore: 'Il principe azzurro si è perso' È da poco andata in onda su Canale 5 un'emozionante intervista di: Silvia Toffanin ha chiacchierato a lungo con la cantante, partendo ovviamente dalla malattia che ha dovuto affrontare meno di due mesi fa. "Ho avuto paura e credo che ce l'avrò sempre, ma è quella che mi ha fatto reagire con ...

