Emilia Romagna Allerta Meteo

Allerta Meteo Emilia Romagna : piogge intense - allarme rosso nel ferrarese : piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura Emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un’Allerta di codice rosso, dalle 12.30 fino alla mezzanotte del 18 novembre. L’Allerta è invece di codice arancione, per sempre per ‘criticità idraulica’, nel resto della regione con l’eccezione della parte occidentale ...

Sondaggio Masia sull'Emilia Romagna - i "fattori segreti" : i numeri in mano a Salvini e Borgonzoni : Piazze piene, urne vuote. La speranza di Matteo Salvini, dopo la manifestazione delle "sardine" di sinistra in piazza Maggiore a Bologna (iniziativa che si sposterà di volta in volta con i comizi della Lega) deve comunque fare i conti con i sondaggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il pr

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

Matteo Salvini - inquietudine in Emilia Romagna : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti" : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti". Dallo staff di Matteo Salvini emerge una certa inquietudine di fronte al "popolo delle sardine", che ha annunciato una manifestazione in piazza lunedì prossimo a Modena, quando il leader della Lega terrà un nuovo comizio per lanciare la candidata g

Elezioni Emilia Romagna - urne mai così bollenti : la guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Emilia-Romagna - Borgonzoni a Bonaccini : “Sugli ospedali aperti è confuso - dovrebbe studiare” : Continua il botta e risposta tra Pd e Lega sulla proposta lanciata da Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna per velocizzare le liste d'attesa nella Regione. Bonaccini: "Preoccupante che non sappia che il servizio sanitario è già attivo nei weekend". Borgonzoni: "Forse gli farebbe bene qualche corso di recupero per studiare il modello Veneto".Continua a leggere

Danilo Toninelli guida la rivolta delle pasionarie M5s : Emilia Romagna - vendetta su Di Maio e Pd : Le manda Danilo Toninelli, e per l'ex disastroso ministro delle Infrastrutture è la vendetta più fredda e dolce nei confronti di Luigi Di Maio e del Pd. Le "pasionarie" del M5s Emiliano, guidate dalla 39enne modenese Giulia Gibertoni (che 5 anni fa sfidò Stefano Bonaccini), protestano per la decisio

Perché l'Emilia Romagna non è una partita nazionale : Le prossime elezioni in Emilia-Romagna sono ormai diventata l’argomento principale di ogni talk show o articolo di giornale. Un Twitter top trend. Ma davvero il voto in Emilia-Romagna ha una valenza cosi fortemente nazionale? Tradotto: se il centro-sinistra perde in Emilia-Romagna vuoi vedere che cade il governo? La risposta è no. Le elezioni in Emilia-Romagna sono una partita squisitamente regionale, come sempre sono state; ci ...

Perché trasformare l’Emilia Romagna in Stalingrado è un rischio : L'alternativa alla destra sovranista c'è e ieri a Bologna ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, con una marea di persone a oscurare la manifestazione leghista per le Regionali in Emilia Romagna. Ma nella politica le scorciatoie non funzionano e pensare che l'antisalvinismo possa essere l'unico collante di mondi diversi e partiti divisi come mai prima d'ora sarebbe un grosso errore.Continua a leggere

Calenda lancia il suo partito : “In Emilia-Romagna sosteniamo Bonaccini e PD - ma senza i 5 Stelle” : Carlo Calenda fonda il suo nuovo partito, di cui non si conosce ancora il nome, ma la data di lancio ormai è certa: sarà il prossimo 21 novembre. L'europarlamentare con un tweet annuncia anche il suo sostegno a Stefano Bonaccini, candidato del partito Democratico, alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ma a una condizione: che della coalizione non faccia parte il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

**Emilia Romagna : Fico posta ‘Piazza Grande’ - il live di Dalla a Bologna** : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – All’indomani della ‘risposta’ di Bologna alla Lega di Matteo Salvini, con tantissimi arrivati a piazza Maggiore per una manifestazione anti-Carroccio, il presidente della Camera Roberto Fico posta un video live di Lucio Dalla, in concerto a Bologna, dove il cantautore scomparso nel 2012 invita i suoi concittadini a intonare il ritornello di ‘Piazza Grande’, tra i suoi più ...