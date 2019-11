È morto Antonello Falqui | il regista del varietà | ‘Sono partito per un lungo viaggio

Antonello Falqui morto a 94 anni : da Studio Uno a Canzonissima fu il papà del varietà : Se ne è andato con leggerezza e ironia, come aveva vissuto e aveva insegnato a vivere a intere generazioni di italiani. La notizia della scomparsa di Antonello Falqui, il padre del...

Antonello Falqui - morto il grande regista del varietà televisivo. Fiorello : “Ci lascia il più grande di tutti” : “Ci lascia il papà del varietà. Il più grande di tutti. Ha fatto sognare gli Italiani con i suoi spettacoli. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo. Grazie Maestro! Grazie e ancora grazie”. Con queste parole Fiorello ha detto addio ad Antonello Falqui, regista di tanti varietà e programmi televisivi della Rai. Aveva 94 anni: a dare notizia della scomparsa sono stati i familiari sui profilo social. “Sono partito per un Lungo ...

