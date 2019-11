È morto Antonello Falqui | il papà del varietà italiano

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Venerdì 15 novembre è, il regista considerato il 'Padre' del. Il 6 novembre l'uomo aveva compiuto 94 anni. L'annuncio della morte è arrivato dai suoi stessi profili social, nei quali è apparso il seguente messaggio: "Sono partito per un lungo viaggio. Lunedì 18 novembre potete salutarmi presso la Chiesa Sant'Eugenio, in via delle Belle Arti a Roma, alle 11. Invece dei fiori, se volete, aiutate l'associazione "QuintoMondo" Animalisti volontari Onlus (una associazione di Roma che salva e mette in adozione numerosi cani randagi, ndr). Perdonate se non siete stati avvisati prima".è stato uno dei primi a lavorare per la RAInacque a Roma nel 1925. Per amore del cinema abbandonò l'università e decise di frequentare un corso di regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 1952 iniziò a lavorare nella sede ...

