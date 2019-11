È morto Antonello Falqui | il padre del varietà italiano

È morto Antonello Falqui - autore di programmi tv come Il Musichiere e Canzonissima : Antonello Falqui , regista, autore di programmi televisivi e considerato tra i creatori del varietà televisivo con programmi come Il Musichiere e Canzonissima , è morto il 15 novembre a Roma. Aveva 94 anni. La notizia è stata data sul suo account

È morto Antonello Falqui - il regista del varietà : ‘Sono partito per un lungo viaggio - potete venirmi a salutare’ : “Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio …… potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle ore 11 alla Chiesa S. Eugenio a V.le Belle Arti Roma. Mi raccomando, niente fiori… Al loro posto, se volete, potete aiutare l’associazione QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus”. Se n’è andato all’età di 94 anni con la stessa ironia con la quale ha vissuto il regista di tanti varietà e programmi televisivi della ...

