Domani è il Gatto Nero Day | in Italia ci sono 8 000 gatti neri da adottare

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Manca un giorno alla edizione 2019 delDay, un edizione che ine nel mondo sarà celebrata domenica 17 novembre con oltre 500 eventi organizzati ine in altri paesi europei e degli altri continenti. La festa nata oltre quindici anni fa per contrastare l’uccisione deidurante i riti sacrificali della notte di Halloween si è trasformata sempre più nella giornata di festa e di adozioni per ilmantato. Quest’anno la festa doveva vedere proprio domenica l’inaugurazione del museo di Napoli del, la cui apertura, per motivi squisitamente tecnici è stata rimandata di due mesi a venerdi 17 gennaio 2020. Rimangono comunque in campo molte iniziative promosse a tutti i livelli. La festa nata per iniziativa del presidente AIDAA Lorenzo Croce vedrà l’associazione madre impegnata in due iniziative: l’albo nazionale ...

