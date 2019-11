Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) Di: la stagione non è finita ma gli obiettivi delsono cambiati: lo Scudetto è un discorso chiuso, in Champions invece sta andando diversamente Raffaele Di, ex portiere del, è intervenuto a Radio Sportiva per commentato il momento della squadra partenopea. Queste le sue parole: SU INSIGNE Ieri è arrivato un segnale di ripresa da Insigne, che in Nazionale fa cose diverse rispetto a quelle che fa a: il gol aiuta a superare i momenti difficili e alne sta vivendo uno molto particolare. DIPENSA CHE GLI OBIETTIVI DELSIANO CAMBIATI La stagione non è finita ma gli obiettivi delsono cambiati: lo Scudetto è un discorso chiuso, in Champions invece sta andando diversamente e l’obiettivo di andare avanti più possibile c’è, e poi è possibile l’aggancio al quarto posto. C’è tutto il tempo maè una ...

Enzovit : Di Fusco: “Milan – Napoli sarà una partita aperta a tutti i risultati, ma…” - clarence101010 : @mike_fusco Ma le dichiarazioni non autorizzate sarebbero: “per lo scudetto ci siamo noi Inter e Roma” e “col mila… - GobboFascista : @aghemiof @Antorco66 @mike_fusco @liviozeta67 @sscnapoli E poi ci pensò Galia in finale di Coppa Italia a far capire al Milan chi comanda. -