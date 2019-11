Dazi | allarme Coldiretti sulle tavole americane Made in Italy in calo

Dazi - a un mese dal via è allarme Coldiretti : sulle tavole Usa il Made in Italy cala del 20% : Nella "lista nera" americana si trovano beni alimentari italiani per un valore di export di circa mezzo miliardo di euro. I Dazi per il Parmigiano Reggiano e per il Grana Padano, ad esempio, sono passati dagli attuali 2,15 dollari al chilo a circa 6 dollari: circa 45 dollari a pezzo negli USA.Continua a leggere

Allarme Unicef : “A rischio dopo inonDazioni 490mila bambini in Sud Sudan e 200mila in Somalia” : L'Unicef ha lanciato un appello di emergenza di 10 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati dei bambini colpiti dalle inondazioni in Sud Sudan: nel Paese 490mila bambini hanno urgente bisogno di assistenza. Circa 200mila bambini sono stati colpiti da gravi inondazioni anche in Somalia.Continua a leggere

Allerta meteo - l’allarme : “Milioni di italiani a rischio per esonDazioni o frane - ci vuole un piano di emergenzae” : “Urgente un piano di emergenza per tutti i Comuni italiani, da mettere in atto in caso di alluvioni e disastri dovuti al maltempo“. E’ l’appello fatto da Nicoletta Gandolfi, membro della commissione Ambiente dell’Ordine degli architetti, dopo i nubifragi dei giorni scorsi e l’ulteriore Allerta meteo lanciata oggi per diverse regioni italiane. “Nel nostro Paese la maggior parte dei Comuni e’ a forte ...

Dazi americani - allarme del settore caseario siciliano : L'introduzione dei Dazi sui formaggi non può non allarmare anche il settore lattiero caseario siciliano. allarme del Diprosilac

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...

Dazi - in arrivo dagli Usa misure contro la Ue fino a 7 miliardi. Allarme di Conte : «Ci farebbero molto male» : L'indiscrezione da Bruxelles. Il presidente del Consiglio in mattinata aveva parlato dei negoziati in corso con gli Stati Uniti dal palco del villaggio Coldiretti di Bologna: «Nonostante gli ottimi rapporti con Trump, i Paesi difendono i loro interessi nazionali»

Da Bologna l'allarme della Coldiretti sui Dazi di Trump : In rivolta il popolo del Parmigiano: "A rischio le esportazioni negli Stati Uniti, anche fino al 90%". In arrivo il premier Conte al Villaggio della confederazione dei coltivatori diretti

Dazi - Coldiretti : allarme per la scure di Trump sul Made in Italy : “Non solo guerra con la Cina, è allarme per i risultati dell’arbitrato del Wto sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, dall’alimentare alla moda“: a denunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che con il via libera atteso nei prossimi giorni il Governo americano potrà pubblicare sul Federal Register la ...

Dazi Usa - allarme Consorzio Parmigiano Reggiano : rischio crollo consumi : Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato a un meeting che si e' tenuto a Washington alla presenza dell'ambasciatore italiano