Dal Gufo comune alla Passera scopaiola | i risultati di alcune ricerche all’interno del

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) IlAsio otus è un bellissimo rapace notturno. In Calabria la prima nidificazione documentata risale al 24 aprile 1986, nella località di Bocca di Piazza, sulla Sila cosentina e per opera di Sandro Tripepi e Pino Cortone. Per l’area silana, dopo quell’importante documentazione, non vi sono state altre pubblicazioni scientifiche riguardanti la riproduzione della specie. Dopo trentatré anni arriva un nuovo contributo, con interessanti e inedite informazioni. L’ornitologo Gianluca Congi, grazie alle sue mirabiliche da tanti anni conduce sui monti della Sila ha effettuato una lunghissima e complessa attività di raccolta dati esclusivamentedel Parco Nazionale della Sila – porzione Sila Grande, riuscendo a documentare diversi casi di riproduzione tra i comuni di San Giovanni in Fiore, Longobucco, Casali del Manco, Celico e Spezzano della Sila, tutti in ...

