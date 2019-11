Curling | Europei 2019 | ottimo inizio dell’Italia | gli azzurri battono la Russia 8-6

LIVE Italia-Russia - Europei Curling 2019 in DIRETTA. Buona la prima per gli azzurri : battuta 8-6 la Russia con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Appuntamento alle 20 di questa sera per la “mission impossible” degli azzurri contro la Scozia. Buona giornata e buon week end a tutti coloro che ci hanno seguito 11.49: Buone notizie anche dalla Divisione B femminile con l’Italia che ha travolto la Spagna con il punteggio di 11-4 11.48: Gli altri risultati della mattinata: Scozia-Norvegia 10-4, Svizzera-Olanda 9-4, ...

LIVE Italia-Russia - Europei Curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta - azzurri vicini al primo successo : 6-4 dopo otto end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: End 9: Italia a punto dopo i due lanci di Gonin 11.17: ARRIVA IL DOPPIO PUNTO PER L’ITALIA CHE SE NE VA! Glukhov non riesce a spazzare via le stone azzurre e l’Italia vola sull’8-4 11.12: Doppia stone azzurra a punto quando manca l’ultimo lancio di Retornaz e Glukhov 11.04: Italia a punto dopo 4 stone, guardia centrale e a destra per la Russia 10.58: SI riscatta ...

LIVE Italia-Russia - Europei Curling 2019 in DIRETTA. I russi si rifanno sotto : 4-3 dopo cinque end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27: Nella Division B, dopo 4 end Italia avanti 4-2 contro la Spagna 10.22: Stavolta niente miracoli per Retornaz che riesce a togliere dal punto una sola stone e la russia piazza ben due stone a segno: Italia-russia 4-3 a metà gara 10.18: C’è la russia a punto dopo il primo lancuio di Retornaz 10.14: Il primo lancio di Mosaner porta l’Italia al doppio punto ma la mano è per la ...

LIVE Italia-Russia - Europei Curling 2019 in DIRETTA. I russi accorciano le distanze : 2-1 dopo tre end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Quarto end: russia a punto dopo sei lanci 9.46: Accorcia le distanze la russia. Glukhov riesce a spazzare via la stone azzurra ma non a mettere due stone a punto. 2-1 Italia dopo tre end e la mano torna a Retornaz e compagni 9.43: Azzurri a rischio quando manca l’ulimo tiro di Glukhov. C’è la stone rossa a punto ma quella russa è vicinissima. Se il russo riuscirà a togliere ...

LIVE Italia-Russia - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri fanno il loro debutto a Helsingborg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione degli Europei – Le speranze dell’Italia – I favoriti degli Europei Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per gli Europei 2019 di curling. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per fare il loro debutto nella rassegna continentale, prima partita subito molto importante per la nostra Nazionale che si ...

Italia-Scozia Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 16 novembre si gioca Italia-Scozia, match valido per gli Europei 2019 di curling a Helsingborg (Svezia). L’Italia scenderà sul ghiaccio alle ore 20.00 per il secondo incontro della rassegna continentale dopo aver esordito in mattinata contro la Russia, la nostra Nazionale incrocerà i Campioni d’Europa in carica anche se non ci sarà più lo skip Mouat ma la novità Paterson. Joel Retornaz e compagni hanno tutte le carte in ...

Italia-Russia Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 16 novembre incominciano gli Europei 2019 di curling a Helsingborg (Svezia), l’Italia scenderà sul ghiaccio alle ore 09.00 per affrontare la Russia nell’incontro d’esordio della rassegna continentale. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per incominciare la competizione col piede giusto, Joel Retornaz e compagni possono assolutamente battere gli avversari e incamerare così una vittoria cruciale in ottica ...

Curling - Europei 2019 oggi (16 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : Prenderanno il via oggi (16 novembre) gli Europei 2019 di Curling a Helsingborg (Svezia). Si sfideranno le migliori dieci nazionali del continente, la formula è la consueta con un roud robin e le prime quattro classificate che avranno accesso alle semifinali. Grande attesa per l’Italia maschile che punta al podio dopo il bronzo dell’anno passato. La compattezza e la coesione del gruppo azzurro è uno dei punti di forza della ...

Curling - tutto pronto in Svezia per gli Europei di Helsingborg : l’Italia a caccia di grandi risultati : Al via domani ad Helsingborg la rassegna continentale, impegnate in Svezia sia la squadra maschile che quella femminile tutto pronto ad Helsingborg, in Svezia, dove da domani prendono il via i campionati Europei, il primo grande appuntamento della stagione di Curling 2019-20: una settimana di partite fino al 23 novembre per eleggere i nuovi campioni continentali dopo i trionfi nella scorsa stagione della Scozia in campo maschile e della ...

Curling - Europei 2019 : Svezia contro tutti - l’Italia sogno il podio con gli uomini. Spettacolo a Helsingborg : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, alla rassegna continentale parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso e si daranno grande battaglia in terra scandinava per tutta la settimana. Si incomincia con il consueto round robin tutti contro tutti, ogni squadra affronterà le altre una sola volta e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali che assegneranno le medaglie. La ...

Calendario Europei Curling 2019 : orari - palinsesto e dove vederli in tv e streaming. Il programma completo : Sarà la citta di Helsingborg (Svezia) a ospitare gli Europei 2019 di curling in programma dal 16 al 23 novembre, si preannuncia una rassegna continentale davvero scoppiettante e avvincente che durerà per tutta la settimana e a cui parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso: prima spazio al consueto round robin dove tutte le squadre si affronteranno tra loro, le migliori quattro accederanno poi alle semifinali con l’annessa lotta ...

Curling - Europei 2019 : le favorite. Duello stellare tra Svezia e Svizzera al femminile - Scozia e Germania outsider : Svezia e Svizzera sono le grandi favorite degli Europei 2019 di Curling per quanto riguarda il settore femminile, le due squadre si sono infatti sfidate nelle Finali dell’ultima rassegna continentale e dei Mondiali della scorsa primavera dunque tutto lascia pensare che si daranno ancora battaglia anche a Helsingborg dal 16 al 23 novembre. La Svezia sarà padrona di casa e potrebbe avere quel qualcosa in più per conservare lo scettro ...

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - l’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - l’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...