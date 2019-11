Cristina Parodi | cuore e stile L’ultima foto è un vero successo | “Sei un esempio!”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 16 novembre 2019) Da pocoha compiuto 55 anni. Lo scorso 3 novembre la giornalista e conduttrice ha festeggiato anche con i follower di Instagram pubblicando unain bikini che, come se ci fosse necessità, conferma la sua perfetta forma fisica ed eleganza. E nel farle gli auguri i suoi fan non potevano certo non farlo notare: Auguriiii Cri, 55 solo sulla carta d’identità”, “Complimenti, bellissima donna e felice compleanno”, le hanno scritto. “A testa in giù. Coi piedi tagliati e il sorriso stampato in faccia – scriveva lanella didascalia del post anticipando una novità – Oggi ho festeggiato così un compleanno importante, sono 55, lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro. Che tra poco vi dirò”. Di questo nuovo progetto non aggiungeva altri dettagli, che è un po’ che non si vede in tv, ma ha spiegato il significato del ...

jacopomr : EDITORIALTWITTER: Cristina Parodi Librixia -