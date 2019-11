CorSport su Insigne | “Furiosamente discusso a Napoli | in Nazionale si trasforma! Al

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) Polverosi analizza laitaliana L’editorialista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizza laitaliana, che ieri ha battuto la Bosnia per 3-0. Ecco uno stralcio dell’analisi: “Iberniamoli tutti e tiriamoli fuori dal congelatore alla vigilia del debutto nell’Europeo. In questo momento nessuna squadra italiana gioca come l’Italia e nessunaeuropea gioca come la nostra. Tre a zero in trasferta, con giocatori che in campionato stanno fuori (Florenzi), o vengono fischiati (Bernardeschi), o sono furiosamente discussi () e che in questa squadra si trasformano, riprendendo le loro vere sembianze. Con ragazzi che debuttano da titolari e sembrano già vecchi (Tonali). Ci sforziamo a trovare un difetto, ma c’è. Si tratta di un difetto congenito a cui sarà difficile trovare una soluzione: ci mancano centimetri e sui calci ...

