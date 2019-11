Corsa in ospedale per Leiji Matsumoto Gravi condizioni per il papà di Capitan Harlock

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Carlo Lanna Sono ancoraledi, fumettista e animoatore di, qui in Italia per incontrare i fan storici Non ci sono buone notizie per i fan di. Il celebre fumettista e animatore giapponese è ancora indopo il malore che ha accusato nella notte di venerdì 15 Novembre. Attualmente è ricoverato in, i medici stanno monitorando la situazione, nella speranza di poter sciogliere la prognosi. Fino ad ora non si conosce ancora latà del problema. In Italia, a Torino, per festeggiare i 40 anni dalla prima messa in onda qui nel Bel Paese di "",è stato costretto ad annullare i suoi impegni. La situazione è precipitata nel corso della giornata di venerdì. Costretto a cancellare alcuni incontri e dibattiti con i fan, l’entourage del maestro aveva comunque ...

