Commissari Ilva denunciano Mittal | comportamenti lesivi dell' economia

(Di sabato 16 novembre 2019) Idiquesta mattina hanno depositato in Procura a Taranto un esposto denuncia con al centro “fatti einerenti al rapporto contrattuale con Arcelornazionale”. Pertanto la richiesta alla Procura è di verificare la sussistenza di ipotesi di reato. Luigi Di Maio è convinto di insistere sulla via giudiziaria per trattenerea Taranto. “Una cosa è certa, trasciniamo la multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato. Quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e quindi con il popolo, e se pensa di potersene andare credendo di avere di fronte uno Stato che gli dice ‘vai pure, non succede nulla’, ha sbagliato Stato e Governo”. Per questo oggi “parlare del Piano B per Taranto significa dare la migliore via ...

NicolaMorra63 : #Taranto e lo Stato italiano vittime di arroganza da parte di #ArcelorMittal. Qui si vuole solo annichilire un inse… - fattoquotidiano : Ilva, i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal ai pm di Taranto: “Fatti lesivi dell’economia nazionale” - CarloCalenda : Senza scudo Mittal non poteva gestire #ILVA esattamente come non potevano i commissari. A giugno Mittal ha dichiara… -