Fonte : agi

(Di sabato 16 novembre 2019) L'unico argine a Matteo Salvini e a una destra che promette di riportare le lancette indietro di un secolo è il Partito democratico. Un messaggio ad avversari e, forse soprattutto, agli alleati di governo quello che arriva da Palazzo Re Enzo, dove si apre la tredi confrontodal partito guidato da Nicola Zingaretti. Nella grande sala che domina piazza Maggiore, la stessa che ieri si è riempita di migliaia di persone al grido di #nonsilega, si sono avvicendati il sindaco Virginio Merola, Gianni Cuperlo, Dario Franceschini e proprio il segretario, Zingaretti. Interventi diversi, che spaziano dalla campagna per le regionali alla manovra, ma con un unico comun denominatore: fare blocco contro la Lega e le destre. "Salvini è il massimo rischio che corre la democrazia in Italia e in Europa nel 2019", dice Franceschini. Un rischio che, a due mesi dalla ...

CarloCalenda : , #ILVA è stata costruita, come Bagnoli, in mezzo a una città. Un’assurdita’. Il punto è se la si vuole bonificare… - lucianonobili : “Negli ultimi 3 anni la politica è cambiata molto. Nei prossimi 3 cambierà di più. Per questo abbiamo creato una st… - Agenzia_Italia : Come si è aperta la tre giorni del #Pd a Bologna -