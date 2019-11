Come la letteratura ha raccontato e infranto confini e muri

Fonte : wired

(Di sabato 16 novembre 2019) (foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images) Questo è l’anno dell’anniversario della caduta del muro di Berlino del 1989: libri, saggi, iniziative pubbliche, ci ricordano dell’evento che sconvolse gli assetti geopolitici, inaugurando una nuova era della politica e della cultura mondiale. Qualcuno fa notare però quanto al muro che cade si contrappongano oggi iancora presenti, e quelli che si stanno erigendo o ampliando,nel caso nel muro di Donald Trump, o anche delle prigioni di Santiago del Cile o La Paz in Bolivia. Il murometafora di un confine imposto nazionalmente a culture che naturalmente comunicano e si ibridano nel linguaggio e nelle categorie anche letterarie; il muro anchetradizione storica millenaria che segna il passaggio di guerre e persone (si pensi alla Muraglia cinese, raccontata da Kafka in un celebre racconto). Il muro che delimita anche le libertà ...

maecintura : RT @EroStraniero: Come la letteratura occidentale non sarebbe pensabile senza i poemi omerici, senza Shakespeare, senza Dante, così la nost… - anna_salvaje : RT @anna_salvaje: Un po' come dire 'Le persone bionde che parlano a tutti i costi di letteratura hanno rotto il cazzo' o 'Le persone basse… - Lisetta52332742 : RT @linetta53: “È caduto il Muro, ma il comunismo è vivo . Un giorno il fascismo si mostrerà a tutti come un’operetta al confronto di un’id… -