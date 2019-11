Ciclocross | Coppa del Mondo Tabor 2019 | splendido secondo Davide De Pretto tra gli

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 oggi : orari - tv - streaming e programma : Torna in scena oggi la Coppa del Mondo di Ciclocross con la quarta delle nove prove in programma, la quale si svolgerà nel circuito di Tabor, in Repubblica Ceca. Quattro le categorie in gara: gli uomini juniores, che partiranno alle 10.00, gli uomini U23, per i quali lo start è previsto alle 11.30, le donne Elite, che riceveranno il via alle 13.00 e, infine, gli uomini Elite, che scenderanno sul tracciato alle 14.30. In gara quasi tutti i grossi ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Mathieu van der Poel parte dietro a Tabor - Eli Iserbyt sogna di batterlo : Torna in scena domani (sabato 16 novembre), a Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di Ciclocross, a quasi un mese di distanza dall’ultima tappa svoltasi in quel di Berna. Quel giorno a vincere fu Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), il quale conquistò il terzo successo su tre prove nella più giovane delle tre Challenge della stagione crossistica. In queste quattro settimane, però, molto è cambiato. Infatti, due weekend fa, è ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Silvelle, è tempo di tornare in gara con la quarta tappa di Coppa del Mondo a Tabor (Repubblica Ceca), in programma sabato 16 novembre. Un appuntamento storico e classico del calendario del Ciclocross internazionale in questa località regina e ospitante in passato di ben tre edizioni del Campionato del Mondo di specialità nel 2001, 2010 e 2015. Nei suoi 2,950 km da ripetere più volte in base alla ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Iserbyt serve il tris a Berna. Ancora secondo Toon Aerts : Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha saltato, ieri, la seconda prova di Superprestige, svoltasi nelle Fiandre, in quel di Boom, per concentrarsi solo sulla terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross in programma oggi a Berna. La scelta ha pagato i suoi dividendi, poiché il giovane belga ha centrato il terzo successo consecutivo nella più giovane delle tre Challenge della stagione Ciclocrossistica. Ancora secondo il campione uscente Toon ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Berna Annemarie Worst domina dall’inizio alla fine la prova femminile. 9a Eva Lechner : Dominio totale della neerlandese Annemarie Worst (777) nella terza prova stagionale di Coppa del Mondo femminile di Ciclocross, svoltasi sul circuito svizzero di Berna. La Campionessa europea in carica ha trionfato rifilando oltre 30″ alla seconda classificata, l’altra rappresentante dei Paesi Bassi Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus). Chiude il podio la giovanissima britannica, classe 1999, Anna Kay (Experza Pro CX). Appena ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Berna : Torna la Coppa del Mondo di Ciclocross in terra europea: terza tappa, ci si sposta in terra svizzera, precisamente a Berna. Scelti i convocati per la Nazionale italiana da parte del commissario tecnico Fausto Scotti. Andiamo a scoprirli. Uomini Elite: Stefano Capponi e Luca Ursino. Donne Elite: Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (Dp66 Giant Smp), Gaia Realini (Vallerbike), Alice Maria Arzuffi, Lucia Bramati, Giulia ...