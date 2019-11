Ciclismo | Rohan Dennis rischia di perdere un milione di euro dopo l’addio alla Bahrain

Ciclismo - Rohan Dennis corteggiato dal Team Ineos. Nuova avventura dopo la lite con la Bahrain-Merida? : Rohan Dennis ha rotto il contratto con la Bahrain-Merida in seguito al discusso abbandono al Tour de France, il Campione del Mondo a cronometro ha fatto ricorso alla UCI contro la sua ex squadra e al momento non ha un contratto per la prossima stagione ma il ciclista è molto corteggiato e diverse formazioni di primissima fascia sarebbero su di lui. L’australiano potrebbe accasarsi al Team Ineos come riporta cyclingnews ma il 29enne ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis vince con una bicicletta BMC - Merida infuriata. Il nuovo capitolo del litigio : Rohan Dennis si è confermato Campione del Mondo a cronometro, l’australiano è tornato in sella dopo due mesi di assenza dalle gare e ha fatto saltare il banco da autentico fuoriclasse: la sua ultima presenza agonistica risaliva alla dodicesima tappa del Tour de France quando, a un certo punto, scomparse letteralmente dalla corsa e decise di ritirarsi in maniera sorprendente. Da quel momento il 29enne non si è più appeso il numero sulla ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

