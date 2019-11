Chiara Ferragni | La registrazione social potrebbe essere una buona soluzione contro

Chiara Ferragni di nuovo nuda - i fan : Cosa ne pensa Fedez? : Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti del momento. Non solo è la influencer numero 1 in Italia, ma la Ferragni è anche tra le prime nel mondo e il suo seguito di follower aumenta ogni giorno sempre più. Dopo aver sbancato al botteghino italiano con il suo docu-film, Chiara è volata a New York per la première, in modo da presenziare alle proiezioni e rispondere alle domande di fan e giornalisti. Tuttavia, ...

Chiara Ferragni? Va' a quel paese : il web contro Matilde Brandi : Matilde Brandi è finita nel mirino degli odiatori del web per un "vaffa..." a Chiara Ferragni. La popolare showgirl degli anni '90 è stata infatti oggetto di messaggi inferociti da parte dei supporters della Ferragni. Il motivo? Nell'ultima puntata di Striscia La Notizia è andato in onda uno spezzone della sua partecipazione a Vieni da Me, di qualche settimana fa. Nel filmato, inserito nella rubrica "I nuovi mostri", Matilde Brandi è ospite di ...

Chiara Ferragni - «È un vizio di famiglia». I follower commentano così la nuova passione di casa : Chiara Ferragni, «È un vizio di famiglia». I follower commentano così la nuova passione di casa. Ormai è diventato un must irresistibile per le...

Chiara Ferragni - appuntamento di famiglia (a Disneyland) : Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a Disneyland)Chiara Ferragni, appuntamento di famiglia (a ...

Chiara Ferragni avvisa hater di causa legale nei suoi confronti : Chiara Ferragni si diChiara favorevole all'accesso ai social tramite carta di identità per contrastare il fenomeno degli hater, dei quali si ritrova spesso vittima insieme al figlio Leone e al marito Fedez.Ecco cosa ha diChiarato in merito la fashion blogger a Sky Tg 24: "Il fatto di essere facilmente raggiungibili e identificabili renderebbe le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona ...

Chiara Ferragni su haters : sì a documento per iscrizione a social : La possibilità di chiedere un documento o il codice fiscale a chi si iscrive su una piattaforma social per contrastare il fenomeno degli haters "potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona soluzione". Lo ha detto Chiara Ferragni a Sky TG24. "Al tempo stesso - ha ...

Chiara Ferragni si fotografa nuda e avvisa un utente : Ti arriverà presto una denuncia : Chiara Ferragni è l'influencer italiana più famosa e inevitabilmente è spesso vittima di attacchi gratuiti e immotivati. Gli hater sono la minoranza rispetto ai tanti utenti che la stimano e la apprezzano ma usano spesso violenza verbale nei suoi confronti, superando il limite del consentito. Il più delle volte Chiara Ferragni ignora questi fenomeni da tastiera e non si cura di quel che dicono di lei ma quando vengono coinvolti i suoi familiari, ...

Chiara Ferragni contro gli haters : "Documento o codice fiscale per iscriversi ai social può essere una buona soluzione" : La possibilità di chiedere un documento o il codice fiscale a chi si iscrive su una piattaforma social per contrastare il fenomeno deli haters “potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona soluzione”. Lo ha detto Chiara Ferragni, ieri pomeriggio, a Sky ...

Fedez e Chiara Ferragni denunciano un follower di Instagram per un motivo grave : Fedez e Chiara Ferragni denunciano un follower dopo aver ricevuto insulti gravissimi su Instagram. La fashion blogger ha raccontato l’episodio nelle Stories postando anche il messaggio incriminato pieno di cattiverie e parolacce rivolte anche al piccolo Leone, figlio della coppia. Da tempo la Ferragni è costretta a fare i conti con una schiera di haters sempre più violenti e aggressivi. Lei, proprio come Giulia De Lellis, Barbara ...

E parte la denuncia. Chiara Ferragni e Fedez - alla fine è successo. Per il piccolo Leone : Il fenomeno hater non risparmia la giovane coppia Chiara Ferragni e Fedez, che insieme a Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e Barbara d’Urso, sono tra i personaggi celebri ad averne di più. Questo accade perché la vita nei social network è ormai tranquillamente paragonabile alla vita reale e per i Vip il privato si mescola sempre troppo facilmente con la dimensione pubblica. Non è necessario essere vip per avere i propri odiatori. Offese ...

Chiara Ferragni : “Contro gli hater? Una soluzione sarebbe fornire i propri dati” : La sua vita e il suo lavoro la rendono una delle donne più attaccate dagli hater e, contro questo fenomeno sociale, Chiara Ferragni si batte da tempo. Da sempre sotto accusa, la imprenditrice digitale ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24 quale potrebbe essere una soluzione valida per mettere fine all’odio dilagante sui social. “Se mi fossi abbattuta per i tanti commenti degli hater non avrei fatto nulla – ha detto la Ferragni - . fornire i ...

Chiara Ferragni e la lotta agli haters : «L’identità social può essere una buona soluzione» : Chiara Ferragni è abituata «ai commenti degli haters». Che di solito la fanno «sorridere». Ma «alcuni sono così pieni di odio e stupidità che in qualche modo mi scioccano ancora», ha scritto su Instagram la scorsa estate dopo che l’avevano criticata (non si capisce perché) per essere andata in vacanza senza il figlio Leone. Aggiungendo: «L’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. L’amore per noi stessi, poi per e da le ...

Chiara Ferragni posta la foto nuda con l’orsetto - followers furiosi : «Fedez è fiero di te?» : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, la foto nuda con l’orsetto. Fan furiosi: «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così. L’influencer più famosa del mondo – a New York per la presentazione del suo documentario – ha appena postato uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez appare senza veli, coperta solo da un tenero orsetto di peluche. E i commenti non si sono ...

Chiara Ferragni - la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile» : Chiara Ferragni, la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile». L'influencer più famosa del mondo è...