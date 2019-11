Che Tempo che Fa su Rai 2 domenica 17 novembre e alle 19 | 40 e alle 21 | gli ospiti

Che Tempo che fa - anticipazioni del 17 novembre : Platini e Raffaella Carrà tra gli ospiti : Domenica 17 novembre, dalle ore 19:40 e poi dalle 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto. Moltissimi gli ospiti attesi: su tutti una intervista esclusiva a Michel Platini, l'ex calciatore della Juventus vincitore di tre Palloni d'Oro. Nello studio, poi, arriverà anche Raffaella Carrà, uno dei personaggi dello ...

Maltempo - allerta rossa da stasera in 11 regioni : temporali e burrasChe : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 regioni. Ore 17.30 - Prosegue l'ondata...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale - Vettel contro tutti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Il programma del GP Brasile (16 novembre) – La presentazione delle qualifiche GP Brasile – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di ...

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiChe di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Maltempo - fermo 1 pesChereccio 3 : in fumo 60 mln in 7 giorni : Il Maltempo in appena una settimana ha mandato in fumo fino a 60 milioni di euro nel settore della pesca, tra mancati guadagni e danni alle strutture, compresi quelli agli impianti di acquacoltura. A tracciare il bilancio con l’ANSA, è Fedagripesca-Confcooperative, al termine di un primo monitoraggio nelle principali marinerie colpite, dove 1 peschereccio su 3 e’ stato costretto a rimanere in porto. Se il Veneto è nell’occhio ...

Allerta Meteo Sardegna : forti temporali e raffiChe di vento per le prossime 18 ore : Nuovo avviso della Protezione civile della Sardegna per condizioni Meteo avverse. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive diciotto ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni a carattere convettivo a partire dai settori meridionali e in rapida estensione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Insieme ai rovesci e temporali saranno possibile forti raffiche di vento. Su ...

LIVE Moto2 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche GP Valencia 2019 MOTOGP ALLE 9.55 E ALLE 13.30 (16 NOVEMBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Il titolo iridato è stato assegnato in occasione della scorsa ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP2 – Cronaca FP1 – Programma della giornata CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche GP Valencia 2019 MOTOGP ALLE 9.55 E ALLE 13.30 (16 NOVEMBRE) Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Valencia della Moto3 che chiuderà definitivamente i battenti della lunga stagione 2019. Una stagione ...

Maltempo - arriva una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anChe neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

A Venezia è tempo di bilanci - oltre 1 miliardo di euro di danni. Brugnaro commissario - polemiChe sul Mose : L'acqua ricopre implacabile gli intrecci geometrici degli splendidi mosaici policromi del pavimento di San Marco, riflettendone lo scintillio. "Non credo servano parole per fare capire cosa sta succedendo a #Venezia. Bastano queste immagini di #SanMarco", scrive Dario Franceschini postando su Twitter un video della basilica allagata. E' qui, nel cuore della citta' sommersa e in preda a un nuovo giorno di paura, che il ministro dei Beni culturali ...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anChe in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anChe domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Diretta/ Monaco Genoa - risultato 0-0 - streaming : poChe emozioni nel 1tempo! : Diretta Monaco Genoa streaming video e tv: risultato live del match amichevole tra i Grifoni e la formazione del Principato.