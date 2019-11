Che tempo che fa | anticipazioni del 17 novembre | Platini e Raffaella Carrà tra gli ospiti

Maltempo - allerta rossa da stasera in 11 regioni : temporali e burrasChe : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 regioni. Ore 17.30 - Prosegue l'ondata...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale - Vettel contro tutti! : Il programma del GP Brasile (16 novembre) – La presentazione delle qualifiche GP Brasile – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di ...

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiChe di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Maltempo - fermo 1 pesChereccio 3 : in fumo 60 mln in 7 giorni : Il Maltempo in appena una settimana ha mandato in fumo fino a 60 milioni di euro nel settore della pesca, tra mancati guadagni e danni alle strutture, compresi quelli agli impianti di acquacoltura. A tracciare il bilancio con l’ANSA, è Fedagripesca-Confcooperative, al termine di un primo monitoraggio nelle principali marinerie colpite, dove 1 peschereccio su 3 e’ stato costretto a rimanere in porto. Se il Veneto è nell’occhio ...

Allerta Meteo Sardegna : forti temporali e raffiChe di vento per le prossime 18 ore : Nuovo avviso della Protezione civile della Sardegna per condizioni Meteo avverse. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive diciotto ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni a carattere convettivo a partire dai settori meridionali e in rapida estensione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Insieme ai rovesci e temporali saranno possibile forti raffiche di vento. Su ...

LIVE Moto2 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale : Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Il titolo iridato è stato assegnato in occasione della scorsa ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale : Cronaca FP2 – Cronaca FP1 – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Valencia della Moto3 che chiuderà definitivamente i battenti della lunga stagione 2019. Una stagione ...

Maltempo - arriva una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anChe neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

A Venezia è tempo di bilanci - oltre 1 miliardo di euro di danni. Brugnaro commissario - polemiChe sul Mose : L'acqua ricopre implacabile gli intrecci geometrici degli splendidi mosaici policromi del pavimento di San Marco, riflettendone lo scintillio. "Non credo servano parole per fare capire cosa sta succedendo a #Venezia. Bastano queste immagini di #SanMarco", scrive Dario Franceschini postando su Twitter un video della basilica allagata. E' qui, nel cuore della citta' sommersa e in preda a un nuovo giorno di paura, che il ministro dei Beni culturali ...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anChe in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anChe domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Diretta/ Monaco Genoa - risultato 0-0 - streaming : poChe emozioni nel 1tempo! : Diretta Monaco Genoa streaming video e tv: risultato live del match amichevole tra i Grifoni e la formazione del Principato.

Tardelli : ‘Ronaldo - trova il tempo di parlare con i compagni perché sono la tua forza’ : Il caso Ronaldo ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e tra questi c’è anche Marco Tardelli che ha espresso la sua opinione in merito, nella sua rubrica su "La Stampa". Innanzitutto l'ex calciatore ha evidenziato come in Italia il calcio sia strano, infatti è bastato che Maurizio Sarri sostituisse Ronaldo in Juve-Milan per scatenare un immenso scenario di polemiche. I social hanno solo amplificato l'accaduto creando di fatto ...