Awake Surgery | musicista operato al cervello mentre suona il piano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019)va ilforte come se si stesse esibendo davanti al pubblico. Ma non si trovava sul palco di un teatro, bensì in salaria. Si perchél'uomo muoveva le mane sulla tastiera, i medici alle sue spalle gli stavano asportando un cancro al. È successo all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato eseguito il sofisticato intervento di, ossia di chirurgia su un paziente sveglio. Il paziente, un insegnante cultore di musica jazz, durante l'operazione di neurochirurgia ha eseguito diverse melodie alforte. In questo modo, ha permesso ai medici che stavano eseguendo l'intervento aldi individuare e non danneggiare le aree associate all'abilità musicale. Come spiega Adnkronos, durante la procedura il paziente è rimasto sveglio e vigile. È stato così in grado di rispondere a una serie di test prestabiliti proposti dal neuropsicologo, in modo ...

iosonoVena : Neurochirurgia Cesena, musicista operato al cervello mentre suona il piano - il Resto del Carlino - AUSLRomagna : Neurochirurgia, musicista operato al cervello mentre suona il piano. Per la prima volta a… - ChiArroi : Sempre più orgogliosa di te ?? Neurochirurgia Cesena, musicista operato al cervello mentre suona il piano… -