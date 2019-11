Cent’anni fa nasceva la Bauhaus Una storia anche femminile nonostante le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Il 2019 è l’anno in cui si celebra il centenario della nascita della famosa scuola di architettura, arte e design denominata, fondata a Weimar nel 1919 dall’architetto tedesco Walter Gropius e chiusa dai nazisti nel 1933. Quella della“fu un’idea” – così la definì Mies van de Rohe – che aveva rivoluzionato l’arte e che tuttora, dopo un secolo, alimenta e orienta un ampio settore del disegno industriale delle arti e dell’architettura,la sua breve e travagliata esistenza: la scuola operò per soli 14 anni, cambiando tre direttori e tre sedi, spostandosi da Weimar, Dessau e Berlino. Nella “cattedrale del socialismo”, come venne inizialmente definita la, le immatricolazioni delle donne superavano quelle degli uomini: il primo trimestre del 1919, anno della sua inaugurazione, 84 donne e 79 uomini venivano ammessi ...

