Casting per il nuovo film di Donato Rotunno e per un video pubblicitario ad Aosta

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Selezioni aperte per la ricerca di figure con varie caratteristiche, tra cui anche alcuni musicisti, per il, dal titolo Io sto bene e prodotto da Vivo, diretto dal regista. Le riprese verranno poi effettuate tra Santa Maria di Leuca e dintorni. Sono inoltre in corso iper la realizzazione di unnatalizio di una nota casa automobilistica, da girare a Courmayeur. Io sto beneaperti per ildiretto dal registae prodotto da Vivodal titolo Io sto bene. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi tra 20 e 70 anni, preferibilmente con 'volti antichi', del tutto privi di tatuaggi e piercing (quantomeno non in vista) e senza capelli colorati, uomini e donne della stessa fascia di età ma dall'aspetto nordico (biondi e occhi azzurri), uomini di età compresa tra 25 e 45 anni in grado di ...

80Nanna : @uominiedonne Fate i casting per cosa? Per poi mettere sempre i soliti raccomandati?! Imparate ad essere onesti e,… - _hedaleksa : RT @contechristino: Mi ammazza questa cosa che la Cele fa dei suoi casting privati parallelamente e porta davanti alla commissione talenti… - marikaamen : La ricciolina si è confusa con i casting per Striscia la notizia #Amici19 -