Caserta | il giornalista De Michele | “Ricevuto tutela | sono più tranquillo” Le indagini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) La direzione distrettuale antimafia di Napoli indaga sulla vicenda delMario De, originario di Cesa, nelno, che ha denunciato di essere rimasto vittima di un agguato con colpi d’arma da fuoco mentre era in auto. Le modalità del fatto, con i proiettili sparati ad altezza d’uomo, spingono gli inquirenti a servirsi delle modalità operative usate per leantimafia. “Oggi mi sento più tranquillo. Sia per la solidarietà ricevuta e sia perché è stata già predisposta una miada parte delle forze dell’ordine. Questa sera devo andare a presentare il nuovo libro del collega Salvatore Minieri, a Casapesenna, nella ex roccaforte del bossZagaria, e so che mi verranno a prendere due persone delle forze dell’ordine, che mi scorteranno fino al luogo dove si terrà l’incontro”, dice ilall’agenzia Adnkronos, parlando ...

LaStampa : Caserta, giornalista denuncia un agguato mafioso: “Volevano uccidermi” - PulitiElena : RT @OcchettaF: Gli hanno sparato. Solidarietà a #DeMichele ma anche tanta vigilanza. Colpire il #giornalismo è la prima strategia per rompe… - Lycia18 : RT @OcchettaF: Gli hanno sparato. Solidarietà a #DeMichele ma anche tanta vigilanza. Colpire il #giornalismo è la prima strategia per rompe… -