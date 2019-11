Carte di credito rubate al centro postale | un bottino da un milione di euro

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Claudio Carollo Tre napoletani sono stati condannati per aver rubato daldi smistamentodi Bologna bancomat edidestinate a più di 550 correntisti, dalle quali facevano prelievi per oltre undiSono riusciti a introdursi neldi smistamentodi Bologna da dove hanno sottratto numerosi bancomat ediper prelevare in totale oltre undi. Tre napoletani di 23, 22 e 26 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Più di 550 i correntisti derubati di grosse somme, gran parte dei quali residenti a Bologna e provincia. I tre giovani "trasfertisti" arrivavano appositamente neldi via Zanardi, nel capoluogo emiliano, per intercettare il circuito di spedizione di effetti bancari e rubare piùelettroniche di pagamento possibili, spedite dalle banche ...

