Calderoli indignato per Di Maio che parla di ironia della sorte per sala regione allagata

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Duro attacco di Robertocontro la battuta del ministro degli esteri Luigi Di, che aveva provato a faresulla votazione del centrodestra in Consiglio regionale a Venezia, a seguito del quale si è verificato l'allagamento dell'aula.sottolinea come un MinistroRepubblica non può permettersi simili dichiarazioni, visto che rappresenta l'immagine del nostro paese all'estero, e invita il premier a cacciarlo dal governo. E in caso contrario ci penseranno gli italiani con il loro voto. Le parole di DiLe parole di Disull'allagamento dell'aulaa Venezia hanno scatenato la durissima reazione di. Eppure all'apparenza non sembrano così gravi: "Quello che è successo a Venezia è successo in unain cui,, laVeneto ha bocciato una nostra proposta in consiglio regionale sui cambiamenti climatici" ...