Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) “Ho visto la partita trae Argentina ed è stato moltocosa è successo allan°10: l’hanno data a Paquetà. Unache è rispettata in tutto il mondo. Questanon si può immaginare in panchina e tantomeno sostituita a metà tempo, perché è lache il mondo conosce e rispetta, perché è stata indossata e onorata da Pelè, Rivelino, Zico,, Kakà, Ronaldinho, Neymar”. Sicosì, su Instagram, l’ex calciatore brasiliano, che attacca la decisione del ct della Selecao Tite di affidare lan°10 al milanista. “Il giocatore non è da biasimare, ma lo staff tecnico sì, perché conosce il peso di questae anche quello potrebbe rappresentare per un 22enne che può avere un grande futuro con la squadra brasiliana. Proprio come l’allenatore voleva proteggere Rodrygo, che sta giocando molto ...

DiMarzio : #Rivaldo non ha proprio condiviso la decisione di far indossare la?? del #Brasile???? a #Paquetà?? - MMagazineItalia : New post: Rivaldo, clamorosa stoccata a Paqueta! - CalcioWeb : Brasile, #Rivaldo si sfoga: 'E' triste vedere la maglia numero 10 addosso a #Paquetà' -