Brasile-Argentina | il ct Tite è furioso con Messi | “ha simulato e mi ha detto di stare

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019) Il commissario tecnico delsi è scagliato controdopo l’amichevole vinta dall’grazie ad un rigore della Pulce L’amichevole tratermina con una coda polemica, innescata dal battibecco avuto dopo il rigore decisivo di Lioneltra la Pulce e il commissario tecnico verdeoro. Lapresse Secondo quanto riportato da Metro, il ct delnon ha mandato già la presunta simulazione del giocatore del Barcellona, che gli avrebbe poi intimato di far silenzio: “mi sono solo lamentato perché secondo me avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione. Mi hadizitto e io gli holo stesso, è finito tutto lì. Non voglio creare problemi, ma in queste parci vuole un grande arbitro. Quella era una simulazione da cartellino e io avevo ragione a protee lamentarmi”. Nel post gara, Lionel ...

Gazzetta_it : #ArgentinaBrasile, Messi torna e stende la #Seleçao. A Riad finisce 1-0 per l'Albiceleste - Ferrarista1986 : @MaxNerozzi @VlnN94 Quel Brasile che ha perso vs Argentina? - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Juve, staffetta ribaltata in nazionale. #Ronaldo segna e si ricarica, #Dybala in panchina nella sfida della sua Argentina… -