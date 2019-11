Bologna | rubano carte di credito dal centro postale | sottratto oltre un milione di euro

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono riusciti a introdursi neldi smistamentodida dove hannonumerosi bancomat ediper prelevare in totaleundi. Tre napoletani di 23, 22 e 26 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Più di 550 i correntisti derubati di grosse somme, gran parte dei quali residenti ae provincia. Claudio Carollo 

